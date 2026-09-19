इंदौर में राहुल गांधी का यूथ कनेक्ट, ‘छात्रों की गूंज’ में Gen-Z से सीधा संवाद; शिक्षा से रोजगार तक कई मुद्दों पर होगी चर्चा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार दोपहर इंदौर पहुंच गए। वे शाम 5:30 बजे रीजनल पार्क के सामने मैदान में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में युवाओं, खासकर Gen-Z से रूबरू होंगे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में युवा पहुंच चुके हैं। दोपहर 3:30 बजे से प्रवेश शुरू कर दिया गया था और अब युवाओं को राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार है।

मैदान में कार्यक्रम का थीम सॉन्ग लगातार बजाया जा रहा है। युवाओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। राहुल गांधी अपने संवाद के दौरान शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कार्यक्रम में 35 वर्ष तक के युवा शामिल कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए कांग्रेस ने 35 वर्ष तक की आयु सीमा तय की है। आयोजन को खासतौर पर Gen-Z को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक राघव चैतन्य, रैपर लशकरी और डांस ग्रुप विकास अनबिटेबल भी प्रस्तुति देंगे।