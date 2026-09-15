पीथमपुर की मित्तल कंपनी में नाइट्रोजन टैंक फटा, जोरदार धमाके से मची अफरा-तफरी; घायल 3 श्रमिकों में दो की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर से सटी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में मंगलवार सुबह फैक्ट्री के भीतर नाइट्रोजन गैस के रिसीवर टैंक में जोरदार धमाका हो गया। सेक्टर-3 के इंडोरामा क्षेत्र स्थित मित्तल कंपनी में करीब 11 बजे हुए धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। अचानक हुए विस्फोट से फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाकर बाहर की ओर भागे।

हादसे में फैक्ट्री में काम कर रहे तीन मजदूर घायल हो गए। धमाके के तुरंत बाद साथी कर्मचारियों और राहत दल ने घायलों को बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को सागौर कुटी स्थित श्रीनाथ हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

रिसीवर टैंक में हुआ विस्फोट प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मित्तल कंपनी में धातु के सिक्के बनाए जाते हैं। मंगलवार सुबह रोज की तरह फैक्ट्री में श्रमिक काम में जुटे थे, तभी अचानक नाइट्रोजन गैस के रिसीवर टैंक के निचले हिस्से में विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी।