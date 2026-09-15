धार में वराह मार्च से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 20 से ज्यादा हिरासत में; लाट मस्जिद क्षेत्र में कड़ा पहरा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंगलवार को धार शहर में प्रस्तावित वराह मार्च वाहन रैली से पहले पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा मार्च की अनुमति निरस्त किए जाने के बावजूद आयोजन की घोषणा के बाद पुलिस ने सनातन प्रहरी समिति से जुड़े लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मंगलवार दोपहर तक 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने सुबह समिति से जुड़े लोगों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार, दोपहर दो बजे प्रस्तावित मार्च में शामिल होने के लिए करीब 12 युवा कार्यकर्ता बाइक से त्रिमूर्ति चौराहे से पीजी कॉलेज की ओर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। उनकी बाइक भी जब्त कर ली गई। इन वाहनों पर वराह मार्च से जुड़े स्टीकर लगे हुए थे।

अनुमति निरस्त होने के बावजूद मार्च निकालने का ऐलान सनातन प्रहरी संस्था ने दोपहर दो बजे वराह मार्च निकालने का आह्वान किया था। हालांकि, जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति निरस्त कर दी थी। इसके बाद भी समिति की ओर से मार्च निकालने की बात कही गई थी।

समिति का कहना था कि उसने रैली के लिए अनुमति नहीं मांगी थी, बल्कि प्रशासन को आयोजन की केवल सूचना दी थी। इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन और समिति के बीच पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

जिला दंडाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने के बाद प्रशासन ने बिना अनुमति किसी भी आयोजन को लेकर सख्ती बढ़ा दी थी। प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन लोगों के पकड़े जाने की जानकारी प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास जाट, लोकेश यादव, आशीष बसु, सत्यनारायण रघुवंशी, संदीप यादव, बाला उर्फ विक्रम, बाला उर्फ स्वप्निल सितौले और दीपक उर्फ रोहित सांठे समेत कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। अलग-अलग सूचनाओं में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है।