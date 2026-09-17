'देश आगे बढ़ रहा तो विपक्ष को हो रही बेचैनी'; इंदौर में BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार की स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का शुभारंभ किया। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर बने मकान, दुकान और रिक्त भूखंडों की पात्र हितग्राहियों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्री कराई जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे करीब 50 लाख से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

‘देश आगे बढ़ रहा तो कांग्रेस को बेचैनी’ कार्यक्रम में नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को बेचैन पार्टी बताया और कहा कि उसे भाजपा के हर काम से बेचैनी हो रही है। देश उन्नति कर रहा है तो कांग्रेस को बेचैनी हो रही है। युवाओं के आगे बढ़ने, सेना के सक्षम होने, विकास के कार्य होने, लोगों के खाते में सीधी राशि जाने से कांग्रेस को बेचैनी हो रही है। करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा तो कांग्रेस को बेचैनी हो रही है।

राहुल गांधी पर कसा तंज नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा दिवस के माध्यम से बनाने पर विपक्ष कहता है कि यह क्यों मनाते हे, लेकिन विपक्ष यह नहीं जानता कि देश के लोगों को राशन से लेकर बैंक खाते तक खुलवाए। प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या राहुल बाबा आपका मनाएंगे

BRICS को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की बैठक में दुनिया ने भारत की ताकत देखी, लेकिन कांग्रेस की नजर मेन्यू पर थी। कांग्रेस के लिए ‘सेल्फ फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और नेशन लास्ट’ सबसे बड़ा नारा है। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास और राष्ट्र संबंधी दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी की। कहा कि कांग्रेस के पूर्वजों ने देश को बंटवारे के लिए मजबूर किया। आज भी कांग्रेस देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी नजर आती है।