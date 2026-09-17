MP में निश्शुल्क रजिस्ट्री योजना का शुभारंभ, 50 लाख ग्रामीणों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक; CM बोले- गांव में आज होली-दिवाली सब होगी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में गुरुवार से सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। इसी क्रम में इंदौर से प्रदेश सरकार ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद रहे।

नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रिमोट का बटन दबाकर योजना के तहत ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ग्राम बड़ौद निवासी सत्यनारायण को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री का पहला दस्तावेज सौंपा गया। इसके अलावा तीन अन्य हितग्राहियों को भी दस्तावेज प्रदान किए गए।

50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की होगी रजिस्ट्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से करीब 50 लाख लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के अभियान में घर-घर जाकर पात्र लोगों की रजिस्ट्री कराने का काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में मकान या संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन गांवों में पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने के कारण यह सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती थी। स्वामित्व योजना के बाद ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज मिलने से इस तरह की सुविधाओं का रास्ता खुलेगा।

‘सामान्य कार्यकर्ता से सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन’ मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन का पहली बार मालवा की धरती पर इंदौर आगमन महत्वपूर्ण अवसर है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के खातों में नियमित रूप से राशि पहुंचा रही है।