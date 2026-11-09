नीमच में पटाखा जलाने के विवाद में भाजपा नेता के पुत्र की हत्या, दो युवक गंभीर रूप से घायल

डिजिटल डेस्क, नीमच। प्रदेश के नीमच में दीपावली की रात पटाखे जलाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। आपसी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेता मनीष चौरसिया के बेटे ईशान की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना भरभड़िया चौराहे के पास स्थित हाईवे 24×7 होटल-कैफे की है।

50 से ज्यादा युवक भिड़े बताते हैं कि दोनों गुटों के 50 से ज्यादा युवक आमने-सामने आए और जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इस दौरान एक युवक को कार से कुचलने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि निहाल और रुद्राक्ष के बीच पहले विवाद हुआ था। इसके बाद ईशान और मेग जैन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए मौके पर पहुंचे थे।