नीमच में भाजपा जिला मंत्री और पांच साथियों पर हमला, जमीन विवाद में चले लाठी-पत्थर; फायरिंग भी की

डिजिटल डेस्क, नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जमीन देखने पहुंचे भाजपा जिला मंत्री रोशन वर्मा और उनके साथियों पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 12 से 15 लोगों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में रोशन वर्मा समेत छह लोग घायल हुए हैं।

विवाद के दौरान एक हमलावर द्वारा फायरिंग किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने चार नामजद आरोपितों और उनके कुछ अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीन देखने पहुंचे थे भाजपा जिला मंत्री पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार दोपहर करीब तीन से साढ़े तीन बजे के बीच महू-नीमच रोड पर ग्राम हिंगोरिया की है। भाजपा जिला मंत्री रोशन वर्मा अपने साथियों के साथ कृषि भूमि देखने पहुंचे थे। बताया गया कि कान्ह सिंह ने उन्हें फोन कर वहां बुलाया था और जमीन राजू नामक व्यक्ति की बताई गई थी।