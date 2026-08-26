चीनी के बढ़ते दाम पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान- 'अच्छा है खूब महंगी हो'; जीतू बोले- 'आम आदमी का मजाक उड़ा रही भाजपा'

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देशभर में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। त्योहारी सीजन में रसोई का बजट बढ़ने से जहां आम उपभोक्ता महंगी चीनी से परेशान हैं, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सवाल पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने कहा, “मैं तो कहता हूं कि चीनी खूब महंगी हो जाए। अच्छा है।” उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर लोग अब चीनी नहीं खाते और करीब 90 प्रतिशत लोग इससे परहेज करते हैं। विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर इंटरनेट मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।

बोले- दो दिन पहले 70, अब 60 रुपये किलो चीनी की कीमतों पर सरकार की भूमिका को लेकर सवाल किए जाने पर मंत्री ने कहा कि दो दिन पहले चीनी 70 रुपये किलो थी, जबकि अब इसकी कीमत घटकर 60 रुपये किलो हो गई है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में इसके दाम और कम होंगे।