'5 बच्चे पैदा करें हिंदू...'; बड़वानी में भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल ने दिया 'हम दो, हमारे पांच' का नारा

डिजिटल डेस्क, बड़वानी। आगामी नवरात्र के बाद प्रस्तावित भंडारे की तैयारियों को लेकर कालिका माता मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में उस समय चर्चा का नया विषय सामने आ गया, जब खरगोन-बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने जनसंख्या संतुलन और परिवार के आकार को लेकर अपनी बात रखी। सांसद ने हिंदू परिवारों से ‘हम दो, हमारे पांच’ के नारे के साथ कम से कम पांच बच्चे पैदा करने की अपील की। साथ ही युवाओं से समय पर विवाह करने और परिवार बढ़ाने का आह्वान किया।

सांसद के इस बयान के बाद शनिवार को बड़वानी के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी चर्चा रही। बैठक में कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद थे। भंडारे की बैठक में उठा जनसंख्या संतुलन का मुद्दा बैठक का मुख्य एजेंडा नवरात्र के बाद होने वाले भंडारे की व्यवस्थाओं पर चर्चा करना था। इसी दौरान सांसद पटेल ने जनसंख्या संतुलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या का संतुलन नहीं रहा तो हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो सकता है।

पटेल ने युवाओं से समय पर विवाह करने और परिवार विस्तार पर विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों में परिवारों में बच्चों की संख्या कम हुई है। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदुओं की जन्मदर 1.9 और अन्य समाज की 2.9 होने का दावा किया। ये आंकड़े सांसद के वक्तव्य के रूप में सामने आए हैं।

समय पर विवाह और पारंपरिक व्यायाम का संदेश सांसद ने विवाह की बढ़ती उम्र और छोटे परिवार की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले कम उम्र में विवाह होने से परिवार जल्दी बढ़ते थे। उन्होंने युवाओं से समय पर विवाह करने की बात कही।

इसके साथ ही पटेल ने युवाओं को जिम के बजाय योग और पारंपरिक अखाड़ों में व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने अखाड़ा संस्कृति को शारीरिक क्षमता, अनुशासन और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से जोड़ते हुए इसे युवाओं के लिए उपयोगी बताया।

‘दहेज, डीजे और दारू’ से दूर रहने की अपील सांसद ने अपने संबोधन में सामाजिक कुरीतियों और नशे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने युवाओं से दहेज, डीजे और शराब से दूरी बनाने की अपील की। साथ ही नशे से दूर रहकर स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।