Ladli Behna Yojana: 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंची योजना की 40वीं किस्त; CM बोले- लाड़ली बहनें अब लाभ लेने वाली नहीं, कमाने वाली बनेंगी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को आगर-मालवा के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 पात्र लाड़ली बहनों के बैंक खातों में योजना की 40वीं किस्त के रूप में 1,835 करोड़ नौ लाख 22 हजार 450 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता अंतरित की। इस दौरान उन्होंने 225.95 करोड़ रुपये लागत के 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 28.14 करोड़ रुपये लागत के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनें अब लाभ लेने वाली नहीं, बल्कि लाभ कमाने वाली बन रही हैं। नारी सशक्तीकरण केवल नारों से नहीं हो सकता। इसके लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

50 लाख पट्टाधारियों की निश्शुल्क रजिस्ट्री मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जहां 17 सितंबर से स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख भू-अधिकार पट्टाधारियों की निश्शुल्क रजिस्ट्री करवाई जा रही है। इससे उन्हें पट्टे की जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम परिवहन के लिए गांव-गांव और पंचायतों में बसें शुरू की गई हैं। वर्ष 2030 तक प्रदेश में 15 हजार और बसें चलाई जाएंगी।

आगर में चार हजार करोड़ के उद्योग की तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा कि आगर में आलू आधारित करीब 4,000 करोड़ रुपये के उद्योग की दिशा में काम किया जाएगा। आने वाले समय में जिले में 300 से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर और नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के विकास पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।