जहरीली शराब कांड पर दिग्विजय का बड़ा आरोप: ‘सागर SP हर महीने कर रहे 50 लाख की वसूली’, EOW जांच की मांग
सागर के बंडा में जहरीली शराब कांड पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसपी अनुराग सुजानिया पर गंभीर आरोप लगाए ...और पढ़ें
HighLights
दिग्विजय सिंह ने सागर एसपी पर 50 लाख मासिक वसूली का आरोप लगाया।
पूर्व सीएम ने जहरीली शराब कांड की EOW जांच की मांग की।
दिग्विजय ने चार पीड़ित परिवारों को गोद लेने की घोषणा की।
डिजिटल डेस्क, सागर। सागर के बंडा कस्बे में जहरीली शराब की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में सियासत लगातार गरमा रही है। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को सागर के पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाकर आरोप लगाया कि एसपी अनुराग सुजानिया हर महीने 50 लाख की वसूली कर रहे हैं। यदि यह आरोप प्रमाणित नहीं हैं तो एसपी उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते है। अवैध वसूली के आरोपों को वह अदालत में प्रमाणित कर देंगे।
जहरीली शराब कांड के बाद सागर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने शनिवार-रविवार को प्रभावित परिवारों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद शराब माफिया को राजनीति, प्रशासनिक और पुलिस संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। जहरीली शराब कांड के लिए इसी गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराते हुए दिग्विजय ने कहा कि इससे पहले मुरैना जिले में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। उस वक्त वहां के एसपी अनुराग सुजानिया ही थे। सागर में उसी तरह की स्थितियों में मौतें हुईं और यहां भी एसपी वहीं हैं।
उन्होंने एसपी सुजानिया को हटाकर उनकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने की मांग की। इधर, एसपी सुजानिया ने इस पर कोई भी टिप्पणी देने से इन्कार किया है।
न्यायिक जांच पर भी सवाल
दिग्विजय सिंह ने मामले की न्यायिक जांच पर भी सवाल उठाए। कहा कि जिन अधिकारियों या एजेंसियों से जांच कराई जा रही है, उन पर उन्हें भरोसा नहीं है। जब भी लीपापोती करनी होती है, तो न्यायिक जांच बैठा दी जाती है। व्यापमं मामले में भी इन्हीं को जांच करने के लिए बुलाया गया था और अब शराब कांड के लिए भी इन्हीं को बुलाया लिया है। दिग्विजय ने शराब कारोबारियों और राजनेताओं के बीच संबंधों की जांच की मांग की।
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चार प्रभावित परिवारों को गोद लेने की घोषणा
दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने अभी यह तक नहीं बताया कि कब तक और कितना मुआवजा दिया जाएगा। दिग्विजय ने मृतक भोला अहिरवार, राम स्वरूप अहिरवार, भोपाली आदिवासी और धन सिंह अहिरवार के परिवार को गोद लेने की घोषणा की। कहा कि वह परिवार को 10 हजार रुपये प्रतिमाह देंगे और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएंगे।