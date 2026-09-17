उज्जैन में राष्ट्रीय युवा धर्म संसद का संघ प्रमुख करेंगे शुभारंभ, 1200 युवा करेंगे धर्म और बदलते भारत पर मंथन

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन में चलने वाले तीन दिवसीय युवा धर्म संसद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ करेंगे। गुरुवार से सेवाज्ञ संस्थानम् की तीन दिवसीय युवा धर्म संसद शुरू हो गई है। पहले दिन देशभर से आए 1200 युवाओं के बीच चयनित 16 युवाओं ने युवा पंचायत के तहत धर्म, युवा और बदलते भारत की चुनौतियों सहित विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए।

इनका होगा वक्तव्य शुक्रवार को होने वाले ‘निरंकुश संवाद-पद्धति तथा सूचना एवं विचार का संघर्ष’ विषय पर आध्यात्मिक वक्ता आचार्य पुंडरीक गोस्वामी महाराज, मां सद्विद्यानंद, दैनिक जागरण-नईदुनिया समूह के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय विचार व्यक्त करेंगे।