महाकाल मंदिर के नंदीहाल में घुसने को लेकर कांवड़ यात्रियों का हंगामा, दानपेटियों पर चढ़े; मारपीट में चार सुरक्षाकर्मी घायल
कांवड़ यात्रियों ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर हंगामा किया, नंदीहाल में जबरन घुसने और दानपेटियों पर चढ़ने का प्रयास किया। मंदिर समिति ने हंगामा करने वाले लोगों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
HighLights
कांवड़ यात्रियों ने महाकाल मंदिर के नंदीहाल में हंगामा किया।
मारपीट में चार सुरक्षाकर्मी घायल, एक का पैर फ्रैक्चर हुआ।
मंदिर समिति ने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को कांवड़ लेकर पहुंचे कुछ यात्रियों ने दर्शन व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कांवड़ यात्रियों ने जबरन नंदीहाल में प्रवेश करने की कोशिश की और वहां रखी दानपेटियों पर चढ़ गए। सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विवाद बढ़ गया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।
हंगामे के दौरान नंदीहाल की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए अवरोध क्षतिग्रस्त हो गए। मारपीट में चार सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। इनमें एक के पैर पर बैरिकेड गिरने से फ्रैक्चर हुआ, जबकि दूसरे सुरक्षाकर्मी के सिर में चोट आई है। सभी घायलों को उपचार के लिए चरक अस्पताल भेजा गया।
नंदीहाल में मची अफरा-तफरी
घटना के दौरान मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। सुरक्षा कर्मचारियों ने तत्काल मोर्चा संभालकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार, कुछ लोगों ने मंदिर की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने नंदीहाल की बैरिकेडिंग तोड़ दी और व्यवस्थात्मक अवरोधों को नुकसान पहुंचाया।
दानपेटियों को हटाया, गर्भगृह में प्रवेश का प्रयास
मंदिर समिति के मुताबिक, हंगामे के दौरान दानपेटियों को इधर-उधर फेंका गया और कांवड़ यात्रियों ने निर्धारित व्यवस्था के विपरीत गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई और मारपीट की गई।
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मंदिर प्रशासन ने जताई नाराजगी
घटना को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने गंभीरता से लिया है। समिति ने स्पष्ट किया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़, बैरिकेडिंग तोड़ना, मंदिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट और निर्धारित दर्शन व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पहचान कर होगी कार्रवाई
मंदिर प्रबंध समिति ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समिति ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आस्था की आड़ में मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।