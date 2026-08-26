महाकाल मंदिर के नंदीहाल में घुसने को लेकर कांवड़ यात्रियों का हंगामा, दानपेटियों पर चढ़े; मारपीट में चार सुरक्षाकर्मी घायल

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को कांवड़ लेकर पहुंचे कुछ यात्रियों ने दर्शन व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कांवड़ यात्रियों ने जबरन नंदीहाल में प्रवेश करने की कोशिश की और वहां रखी दानपेटियों पर चढ़ गए। सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विवाद बढ़ गया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।

हंगामे के दौरान नंदीहाल की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए अवरोध क्षतिग्रस्त हो गए। मारपीट में चार सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। इनमें एक के पैर पर बैरिकेड गिरने से फ्रैक्चर हुआ, जबकि दूसरे सुरक्षाकर्मी के सिर में चोट आई है। सभी घायलों को उपचार के लिए चरक अस्पताल भेजा गया।

नंदीहाल में मची अफरा-तफरी घटना के दौरान मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। सुरक्षा कर्मचारियों ने तत्काल मोर्चा संभालकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार, कुछ लोगों ने मंदिर की सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने नंदीहाल की बैरिकेडिंग तोड़ दी और व्यवस्थात्मक अवरोधों को नुकसान पहुंचाया। दानपेटियों को हटाया, गर्भगृह में प्रवेश का प्रयास मंदिर समिति के मुताबिक, हंगामे के दौरान दानपेटियों को इधर-उधर फेंका गया और कांवड़ यात्रियों ने निर्धारित व्यवस्था के विपरीत गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई और मारपीट की गई।