महाकाल मंदिर का सदियों पुराना वैभव और निखरेगा, 10.27 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार; खास मिश्रण से भरी जाएंगी दरारें

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर अपने प्राचीन वैभव और स्वर्णिम आभा में और वृद्धि करेगा। मंदिर के मुख्य शिखर से लेकर छोटी-छोटी स्वर्णमंडित शिखरियों तक का जीर्णोद्धार किया जाएगा। समय के साथ मंदिर की प्राचीन संरचना में आई दरारों को भरकर भवन को मजबूती प्रदान की जाएगी।

शिखर पर क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के साथ स्वर्ण सज्जा का भी नवीनीकरण होगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की के विशेषज्ञों के निर्देशन में होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर के शिखर और बाहरी हिस्सों तक पहुंचने के लिए मचान बनाए जा रहे हैं।

प्राचीन स्थापत्य से छेड़छाड़ किए बिना होगा काम मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि महाकाल मंदिर की प्राचीन स्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक मशीनों के बजाय परंपरागत तकनीक और सामग्री का उपयोग होगा। शिखर, दीवारों तथा अन्य हिस्सों में जहां भी दरारें और टूट-फूट दिखाई दे रही हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी।