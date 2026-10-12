खंडवा के कॉलेज में गंदे पानी और अव्यवस्थाओं पर भड़के छात्र, सड़क पर बैठकर किया चक्काजाम; दो घंटे प्रदर्शन से यातायात प्रभावित

डिजिटल डेस्क, खंडवा। एसएन कॉलेज की अव्यवस्थाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। साफ पेयजल की कमी, समय पर कक्षाएं नहीं लगने और कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही के विरोध में कार्यकर्ताओं ने करीब दो घंटे तक प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। इससे कुछ समय तक आवागमन प्रभावित रहा।

पानी की गुणवत्ता पर उठाए सवाल प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में विद्यार्थियों को साफ पेयजल उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनका आरोप है कि कॉलेज में मिलने वाले पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जब प्राचार्य को पानी दिया गया तो उन्होंने भी उसे नहीं पिया। इसे लेकर विद्यार्थियों ने पानी की गुणवत्ता की जांच कराने और पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की मांग की।

परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही से नाराजगी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लगने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लेक्चर समय पर नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही का मुद्दा उठाते हुए शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने की मांग की गई।