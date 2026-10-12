मृतकों के नाम पर इलाज, ICU में भर्ती के दावे भी जांच में; MP में आयुष्मान योजना से जुड़े 71 अस्पताल रडार पर, 12 करोड़ के क्लेम संदिग्ध

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों की ओर से किए गए करीब 12 करोड़ रुपये के संदिग्ध क्लेम की जांच शुरू की गई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) के डेस्कटॉप ऑडिट में सामने आए संकेतों के आधार पर प्रदेश के 71 अस्पतालों को जांच के दायरे में लिया है। शुरुआती जांच में मृत व्यक्ति के नाम पर इलाज दर्ज करने और बिना चिकित्सकीय जरूरत मरीजों को आईसीयू में भर्ती दिखाने जैसी संभावित अनियमितताओं के संकेत मिले हैं।

भोपाल से इंदौर तक 71 अस्पतालों के क्लेम की जांच जांच के दायरे में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, सतना, नीमच, शाजापुर और टीकमगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के अस्पताल शामिल हैं। स्वास्थ्य एजेंसी टीएमएस के जरिए अस्पतालों द्वारा दर्ज किए गए क्लेम की निगरानी करती है।

अस्पताल में मरीज के इलाज के बाद योजना के तहत भुगतान के लिए क्लेम प्रस्तुत किया जाता है। सिस्टम में दर्ज जानकारी की जांच के दौरान यदि किसी तरह की असामान्य गतिविधि या विसंगति मिलती है, तो उसे चिह्नित कर आगे की पड़ताल की जाती है। इसी प्रक्रिया में 71 अस्पतालों के क्लेम संदिग्ध पाए गए हैं।

हालांकि, जांच पूरी होने और अनियमितताओं की पुष्टि होने से पहले संबंधित अस्पतालों को दोषी नहीं माना जा सकता। मृत व्यक्ति के नाम पर इलाज और ICU में भर्ती दिखाने की आशंका डेस्कटॉप ऑडिट के दौरान जिन संभावित गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं, उनमें मृत व्यक्ति के नाम पर इलाज दर्ज करना और बिना चिकित्सकीय आवश्यकता मरीज को आईसीयू में भर्ती दिखाना शामिल है। इसके अलावा इलाज से संबंधित विवरण और क्लेम में दर्ज जानकारी के बीच विसंगतियां भी जांच का आधार बन सकती हैं।

इन मामलों की पड़ताल के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्लेम वास्तविक उपचार के आधार पर किए गए थे या उनमें किसी तरह की अनियमितता हुई है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पहले भी अस्पतालों पर लग चुका है जुर्माना आयुष्मान भारत योजना के तहत क्लेम और उपचार में अनियमितताओं को लेकर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भोपाल के 25 अस्पतालों पर 2.11 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी। वहीं, 50 अस्पतालों पर कुल 3.13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ 18 अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट और 15 को निलंबित भी किया गया था।