खंडवा में गणेश विसर्जन के दौरान भाजपा नेता के दो बेटे खदान में डूबे, रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी; 3 किशोरों को ग्रामीणों ने बचाया

डिजिटल डेस्क, खंडवा। अनंत चतुर्दशी पर खंडवा जिला मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर ग्राम नाहल्दा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बारिश के पानी से भरी गिट्टी खदान में डूबने से दो सगे भाई लापता हो गए। दोनों अपने दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचे थे। हादसे के दौरान तीन किशोरों को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दोनों भाई गहरे पानी में समा गए। देर शाम तक गोताखोरों की टीम नाव और अन्य संसाधनों की मदद से उनकी तलाश में जुटी रही।

लापता किशोरों की पहचान ग्राम नाहल्दा निवासी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोंटू ठाकुर के बेटे विश्वास (17) और लक्ष्य (16) के रूप में हुई है। बताया गया कि शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे दोनों अपने साथियों के साथ खदान में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गए।

बड़े भाई को बचाने की कोशिश में छोटा भी डूबा पूर्व सरपंच कैलाश हरि पटेल के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान विश्वास का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए अन्य किशोर आगे बढ़े, लेकिन वे भी डूबने लगे। इसी दौरान विश्वास के साथ उसका भाई लक्ष्य भी पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने तीन किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

40 फीट गहरी है खदान हादसे की सूचना के बाद गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। शाम करीब 7:30 बजे तक नाव और अन्य उपकरणों की मदद से खदान में तलाश जारी रही। खदान की गहराई करीब 40 फीट बताई गई है।