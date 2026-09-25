MP के बदनावर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद डैम में नहाने उतरे 3 दोस्त, गहरे पानी में डूबने से तीनों की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के धार जिले में स्थित बदनावर कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद हुए हादसे में तीन दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में एक नाबालिग है। शुक्रवार को तीनों दोस्त डेलची रोड स्थित बागेड़ी नदी पर बने डैम में नहाने उतरे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। हादसे की खबर से बदनावर में शोक की लहर फैल गई।

मृतकों की पहचान राहुल पिता मुकेश प्रजापत (20) और निहाल पिता मुकेश भाम्बी (16), दोनों निवासी सरस्वती कॉलोनी, बदनावर तथा पवन उर्फ कान्हा पिता भंवरलाल राठौड़ (18), निवासी भेरूउखलिया के रूप में हुई है। गहरे पानी में समा गए जानकारी के अनुसार, तीनों दोस्त शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बागेड़ी नदी के डैम पर पहुंचे थे। प्रतिमा विसर्जन के बाद वे नहाने के लिए पानी में उतरे। इसी दौरान तीनों गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे।