सीहोर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, पानी से भरी खदान में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत
राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीलखेड़ा गांव के ...और पढ़ें
HighLights
सीहोर के सीलखेड़ा गांव में गणेश विसर्जन हादसा।
16 वर्षीय अतुल अहिरवार की खदान में डूबने से मौत।
निर्धारित स्थल के बजाय खदान में विसर्जन से दुर्घटना।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के सीलखेड़ा गांव में शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। सीलखेड़ा और मुंगावली के बीच स्थित खदान में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 16 वर्षीय अतुल अहिरवार पिता अजब अहिरवार गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार सीलखेड़ा गांव में बच्चों द्वारा गणेश प्रतिमा की झांकी स्थापित की गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे झांकी के सदस्य प्रतिमा विसर्जन के लिए गांव से निकले। ग्रामीणों के अनुसार सामान्य तौर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन गांव के बड़े तालाब में किया जाता है, लेकिन झांकी के सदस्य बिना सूचना के सीलखेड़ा-मुंगावली के बीच स्थित खदान पर पहुंच गए।
गहरे पानी में चला गया किशोर
खदान में पानी अधिक और गहराई ज्यादा होने के कारण विसर्जन के दौरान अतुल गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। किशोर को बाहर निकालकर दोराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए श्यामपुर भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।
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निर्धारित विसर्जन स्थल के बजाय खदान में पहुंचे
तहसीलदार आकाश महंत ने बताया कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित स्थल तय किया गया था। इसके बावजूद बिना सूचना दूसरी जगह खदान में विसर्जन करने के दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।