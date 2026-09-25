सीहोर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, पानी से भरी खदान में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के सीलखेड़ा गांव में शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। सीलखेड़ा और मुंगावली के बीच स्थित खदान में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 16 वर्षीय अतुल अहिरवार पिता अजब अहिरवार गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार सीलखेड़ा गांव में बच्चों द्वारा गणेश प्रतिमा की झांकी स्थापित की गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे झांकी के सदस्य प्रतिमा विसर्जन के लिए गांव से निकले। ग्रामीणों के अनुसार सामान्य तौर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन गांव के बड़े तालाब में किया जाता है, लेकिन झांकी के सदस्य बिना सूचना के सीलखेड़ा-मुंगावली के बीच स्थित खदान पर पहुंच गए।