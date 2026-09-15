इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का 20 करोड़ का बीमा, 20 लाख भक्तों की सुरक्षा का इंतजाम
इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान 20 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 20 करोड़ रुपये का ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। गणेशोत्सव के दौरान खजराना स्थित प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा को लेकर इस बार बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपये का बीमा कवच लिया गया है। खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से मंदिर में दो करोड़ रुपये का बीमा कराया जा रहा था, जिसे इस बार 10 गुना बढ़ा दिया गया है।
मंदिर प्रबंध समिति ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी कराई है। इसके तहत गणेशोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना से होने वाले नुकसान के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा उपलब्ध रहेगी।
दुर्घटना की स्थिति में वास्तविक नुकसान का आकलन
पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत मंदिर परिसर में किसी हादसे के कारण जनहानि या अन्य क्षति होने पर पात्र प्रभावित लोगों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। मंदिर की पार्किंग में खड़े वाहनों को किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना में नुकसान पहुंचने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
हालांकि, 20 करोड़ रुपये का बीमा कवर किसी एक श्रद्धालु को मिलने वाली राशि नहीं है। यह पूरी पॉलिसी की अधिकतम बीमा सीमा है। किसी दुर्घटना में भुगतान संबंधित व्यक्ति की पात्रता, नुकसान और पॉलिसी में तय शर्तों व सीमाओं के आधार पर किया जाएगा।
पुजारी और समिति के प्रयास से बढ़ा बीमा कवर
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीमा कवर बढ़ाने की पहल मंदिर के मुख्य पुजारी पं. अशोक भट्ट और मंदिर प्रबंध समिति की ओर से की गई। ओरिएंटल इंश्योरेंस के मध्य प्रदेश प्रभारी मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एलएस कनौज और अन्य अधिकारियों ने बीमा पॉलिसी कलेक्टर शिवम वर्मा और मुख्य पुजारी पं. अशोक भट्ट को सौंपी।
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20 करोड़ की पॉलिसी में क्या-क्या शामिल?
कुल बीमा कवर: 20 करोड़ रुपये
पिछला बीमा कवर: 2 करोड़ रुपये
इस बार बढ़ोतरी: 10 गुना
पॉलिसी: पब्लिक लायबिलिटी
कवरेज: मंदिर परिसर में दुर्घटना से होने वाली जनहानि और अन्य क्षति
पार्किंग: निर्धारित शर्तों के तहत वाहनों को नुकसान भी कवर
भुगतान: पॉलिसी की पात्रता, सीमा और शर्तों के अनुसार
संभावित श्रद्धालु: गणेशोत्सव के दौरान करीब 20 लाख