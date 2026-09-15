इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का 20 करोड़ का बीमा, 20 लाख भक्तों की सुरक्षा का इंतजाम

डिजिटल डेस्क, इंदौर। गणेशोत्सव के दौरान खजराना स्थित प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा को लेकर इस बार बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपये का बीमा कवच लिया गया है। खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से मंदिर में दो करोड़ रुपये का बीमा कराया जा रहा था, जिसे इस बार 10 गुना बढ़ा दिया गया है।

मंदिर प्रबंध समिति ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी कराई है। इसके तहत गणेशोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना से होने वाले नुकसान के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा उपलब्ध रहेगी।

दुर्घटना की स्थिति में वास्तविक नुकसान का आकलन पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत मंदिर परिसर में किसी हादसे के कारण जनहानि या अन्य क्षति होने पर पात्र प्रभावित लोगों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। मंदिर की पार्किंग में खड़े वाहनों को किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना में नुकसान पहुंचने पर भी निर्धारित प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

हालांकि, 20 करोड़ रुपये का बीमा कवर किसी एक श्रद्धालु को मिलने वाली राशि नहीं है। यह पूरी पॉलिसी की अधिकतम बीमा सीमा है। किसी दुर्घटना में भुगतान संबंधित व्यक्ति की पात्रता, नुकसान और पॉलिसी में तय शर्तों व सीमाओं के आधार पर किया जाएगा।