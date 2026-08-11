इंदौर का युवक बेंगलुरु के पास ट्रेकिंग के दौरान लापता, कर्नाटक पुलिस की तलाश में MP पुलिस ने बढ़ाया मदद का हाथ

डिजिटल डेस्क, इंदौर। कर्नाटक में बेंगलुरु के पास ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए इंदौर के 31 वर्षीय युवक की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस ने मदद की पेशकश की है। फाइनेंस प्रोफेशनल अद्वैत उपाध्याय चार दिन पहले नेलमंगला तालुक स्थित शिवगंगे पहाड़ी पर अकेले ट्रेकिंग के लिए गए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

मामले की जानकारी सामने आने के बाद इंदौर पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के अधिकारियों से संपर्क कर हरसंभव सहयोग देने की बात कही है। इंटरनेट मीडिया से मिली लापता होने की जानकारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश डंडोतिया ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इंदौर पुलिस को अद्वैत उपाध्याय के शिवगंगे में ट्रेकिंग के दौरान लापता होने की जानकारी मिली। इसके बाद कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया गया और जांच में जरूरत पड़ने पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की गई।