आलीराजपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ, गांव में मचा हड़कंप; वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया

डिजिटल डेस्क, इंदौर। आलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत कवटू में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में बने खुले कुएं में गिरा मिला। कुएं में तेंदुए को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

शिकार के चक्कर में पहुंचा था गांव के पास ग्रामीण राकेश के मुताबिक, तेंदुआ रविवार रात जंगल से भटककर गांव की ओर आ गया था। बताया जा रहा है कि उसने एक मकान के पास मुर्गे का शिकार किया। इसके बाद भागते समय वह अपना संतुलन खो बैठा और पास स्थित खुले कुएं में जा गिरा।

रात के समय किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। सोमवार सुबह ग्रामीणों की नजर कुएं के अंदर तेंदुए पर पड़ी तो मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने बिना किसी जोखिम के तत्काल वन विभाग को सूचना दी।

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