इंदौर में स्वाधीनता दिवस पर बच्चों को बांटे लड्डुओं में निकले कीड़े, खजराना मंदिर की दुकान पर कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र स्थित एक स्कूल में बच्चों को बांटे गए लड्डुओं में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ बच्चों ने लड्डू में कीड़े होने की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल वितरण रुकवा दिया। मामला सामने आते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने लड्डुओं की जांच की। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि स्कूल में वितरण के लिए ये लड्डू खजराना गणेश मंदिर परिसर की एक दुकान से खरीदे गए थे। इसके बाद टीम संबंधित दुकान पर पहुंची और वहां उपलब्ध लड्डुओं के नमूने लिए।