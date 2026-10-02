झांसा देकर खुलवाया गेट, फिर चादर डालकर युवक को बेरहमी से पीटा… इंदौर में लाखों की लूट के बाद ऐसे पकड़े गए पांचों
इंदौर में दूधिया क्षेत्र के नीलगिरी परिसर में एक रिहाइशी फ्लैट में लाखों की लूट हुई, जहां बदमाशों ने व्यक्ति ...और पढ़ें
HighLights
इंदौर में रिहाइशी फ्लैट में लाखों के जेवर-नकदी की लूट।
बदमाशों ने व्यक्ति को चादर से ढककर बेरहमी से पीटा।
खुड़ैल पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर में अपराधियों के दुस्साहस का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दूधिया क्षेत्र स्थित नीलगिरी परिसर में हथियारबंद बदमाशों ने एक रिहाइशी फ्लैट को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली। वारदात के दौरान बदमाशों ने फ्लैट में मौजूद व्यक्ति को चादर से ढककर बेरहमी से पीटा, ताकि वह आरोपियों की पहचान न कर सके।
घटना की शिकायत मिलते ही खुड़ैल थाना पुलिस ने जांच शुरू की। सोसाइटी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर संदिग्धों की गतिविधियां सामने आईं। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर वारदात में शामिल पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं।
बहाने से खुलवाया दरवाजा
वारदात 27 सितंबर 2026 को खुड़ैल थाना क्षेत्र के नीलगिरी परिसर के ब्लॉक नंबर-01 स्थित फ्लैट नंबर-402 में हुई। यहां चौबे परिवार रहता है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पांच बदमाश योजनाबद्ध तरीके से फ्लैट तक पहुंचे और किसी बहाने से दरवाजा खुलवाया।
दरवाजा खुलते ही बदमाश जबरन अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पीड़ित को चादर से ढक दिया, जिससे वह उनके चेहरे नहीं देख सके। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और घर में रखे सामान को खंगालना शुरू कर दिया।
अलमारी से जेवर-नकदी समेटकर फरार
बदमाशों ने घर की अलमारी और अन्य स्थानों पर रखे सोने-चांदी के आभूषण तथा नकदी अपने कब्जे में ली और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई।
CCTV फुटेज से मिला सुराग
पुलिस ने नीलगिरी परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। फुटेज में पांच संदिग्धों की गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सभी पांच आरोपितों को पकड़ लिया।
यह भी पढ़ें- महाकुंभ वायरल गर्ल के जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, महेश्वर नगर परिषद का आदेश निरस्त
पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों में तीन नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटे गए जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस अब आरोपियों से वारदात की पूरी योजना और गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में पूछताछ कर रही है।