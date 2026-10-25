इंदौर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर 10 माह बाद चार पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के शिप्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और उसका आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार घटना करीब दस महीने पुरानी है। आरोपित युवकों ने पहले किशोरी के साथ जबरदस्ती की, फिर उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

हाल ही में वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने के बाद किशोरी ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकान पर ले जाकर दुष्कर्म पुलिस के मुताबिक, 16 वर्षीय किशोरी ने शिकायत में बताया कि पिछले साल 20 दिसंबर को चार युवक उसे एक आरोपित के पिता की दुकान पर ले गए थे। आरोप है कि वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और घटना का वीडियो भी बना लिया गया।