धार में फोरलेन पर कार पंचर होते ही घेराबंदी, ड्राइवर से मारपीट और युवक पर हमला; 7.90 लाख के जेवर-नकदी लूटकर भागे बदमाश

डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार जिले के सरदारपुर थाना क्षेत्र में इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन पर आधी रात कार पंचर होना एक युवक और उसके चालक के लिए भारी पड़ गया। सड़क किनारे पंचर टायर बदल रहे दोनों को तीन अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया। पहले चालक के साथ मारपीट की और फिर युवक पर लकड़ी से हमला कर उसके पास से सोने के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब 7 लाख 90 हजार रुपये है। घटना 15 अगस्त की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच ग्राम भैरुचौकी से लगभग आठ किलोमीटर पूर्व फोरलेन पर हुई थी। वारदात के बाद घबराए फरियादी ने तत्काल थाने पहुंचने के बजाय दो दिन बाद शिकायत दर्ज कराई।

अहमदाबाद जाते समय पंचर हुई कार पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, इंदौर निवासी हर्ष संगतानी अपने चालक शोएब हुसैन के साथ कार से अहमदाबाद जा रहे थे। रात में भैरुचौकी के पास फोरलेन पर अचानक कार का टायर पंचर हो गया। दोनों ने कार सड़क किनारे खड़ी की और टायर बदलने लगे। इसी दौरान तीन अज्ञात युवक वहां पहुंचे और दोनों को घेर लिया।

ड्राइवर को पीटा, फिर लकड़ी से युवक पर हमला बदमाशों ने सबसे पहले चालक शोएब के साथ थप्पड़ों से मारपीट की। इसके बाद हर्ष को निशाना बनाया और लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में उसके दाहिने हाथ, कंधे और पीठ पर चोटें आईं। मारपीट के दौरान बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन, कान की बाली और हाथ का कड़ा उतार लिया। इसके अलावा बैग में रखी नकदी भी लूट ली।

पुलिस के अनुसार, बदमाश करीब 3.30 लाख रुपये की सोने की चेन, 50 हजार रुपये की सोने की बाली, 4 लाख रुपये का सोने का कड़ा और 10 हजार रुपये नकद लेकर फरार हुए। लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब 7.90 लाख रुपये आंकी गई है।