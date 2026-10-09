सरपंची के ख्वाब में डेढ़ करोड़ का सोना चुराया, लिव-इन पार्टनर ही निकला मास्टरमाइंड; इंदौर पुलिस ने जोधपुर से दबोचा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। साथ रहने और दोस्ती के भरोसे का फायदा उठाकर एक युवक पर अपनी लिव-इन पार्टनर के घर से करीब डेढ़ करोड़ रुपये का सोना चोरी करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए पैसों की जरूरत और महंगे शौक पूरे करने के इरादे से उसने सोने के बिस्किट चुरा लिए।

लसूड़िया थाना पुलिस ने आरोपित को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 1.10 करोड़ रुपये कीमत का सोना और अन्य सामान बरामद किया गया है। अलमारी से गायब हुए सोने के बिस्किट और गहने डीसीपी जोन-2 अमन सिंह राठौड़ के अनुसार, बीसीएम पार्क, निपानिया निवासी 44 वर्षीय रेणु शर्मा ने घर से सोना चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 10 अगस्त से 13 सितंबर 2026 के बीच उनकी अलमारी से सोने के बिस्किट और अन्य आभूषण गायब हो गए।

मामले की जांच के दौरान थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान रेणु शर्मा ने अपने साथ रहने वाले गोपाल जाखड़ पर संदेह जताया। चोरी के बाद से गोपाल घर से गायब था और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था।

मोबाइल लोकेशन से जोधपुर पहुंची पुलिस पुलिस ने गोपाल की तलाश शुरू की और उसकी लोकेशन का पता लगाया। जांच में उसके जोधपुर के आसपास होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस टीम राजस्थान रवाना हुई। गुरुवार को पुलिस ने गोपाल उर्फ गोपी, निवासी गारासनी, जोधपुर को गिरफ्तार कर लिया।