इंदौर में पहचान छिपाकर महिला का यौन शोषण, 4 साल के बेटे से भी किया अप्राकृतिक कृत्य; आरोपित जुनैद गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा पहचान छिपाकर एक महिला के साथ धोखा करने, शारीरिक शोषण और उसके चार वर्षीय बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपित जुनैद को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया।

2015 में हुई थी पहचान टीआई मनोज सेंधव के अनुसार मुकेरीपुरा नृसिंह बाजार की रहने वाली 28 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2015 में उसकी मुलाकात ऑटो ड्राइवर जुनैद से हुई थी। आरोपित ने खुद को रवि निवासी नृसिंह बाजार बताकर अपनी असली पहचान और मुस्लिम धर्म की बात छिपाई थी। इसके बाद उसने खुद को रवि बताकर महिला से प्रेम का नाटक किया और शादी का झांसा देकर इंदौर के कई क्षेत्र कालानी नगर, चंदन नगर, जूना रिसाला और महावर नगर में किराए के कमरे लेकर कई साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

2021 में खुला राज पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2021 में जब वह गर्भवती हुई और उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तब आरोपित ने खुलासा किया कि उसका असली नाम रवि नहीं, बल्कि जुनैद है। पीड़िता के अनुसार आरोपित ने उसके पहचान पत्र और दस्तावेजों में भी नाम बदलवा दिया। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपित जुनैद ने उसके चार साल के बेटे के साथ भी घर पर गलत कृत्य किया। इसकी जानकारी बच्चे ने स्वयं अपनी मां को दी। आरोपित महिला और बच्चे के साथ मारपीट भी करता था।