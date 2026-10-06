इंदौर में कचरा वाहन ने 10 साल की बच्ची को रौंदा, पैर पर चढ़ा पहिया; CCTV आया सामने

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के एबी बायपास से लगी प्यूमार्थ सेरेनिटी टाउनशिप में सोमवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। मुंडला बाग क्षेत्र में कचरा उठाने आए वाहन की चपेट में 10 साल की बच्ची आ गई। हादसे में बच्ची के पैर पर वाहन का पहिया चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिस फुटेज भी सामने आया है।

हादसे के तुरंत बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। घटना के बाद टाउनशिप के रहवासियों में आक्रोश है। लोगों ने कचरा वाहन चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी के अंदर कचरा वाहन की रफ्तार नियंत्रित होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह का हादसा न हो।

कचरा लेने आया था वाहन, बच्ची आई चपेट में पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम कचरा वाहन मुंडला बाग क्षेत्र स्थित टाउनशिप में कचरा एकत्र करने पहुंचा था। इसी दौरान बच्ची वाहन की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि वाहन का पहिया उसके पैर के ऊपर से निकल गया।