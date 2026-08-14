इंदौर में सोना तस्करी का भंडाफोड़, 3 किलो सोने के साथ दो गिरफ्तार; कार्रवाई के दौरान DRI अफसरों पर पथराव

डिजिटल डेस्क, इंदौर। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के इंदौर जोन ने महज 11 दिन के भीतर सोना तस्करी का दूसरा बड़ा मामला पकड़ा है। टीम ने करीब तीन किलो सोने के साथ दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान डिलीवरी लेने पहुंचे होने के संदेह में एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपितों ने डीआरआई अधिकारियों पर पथराव कर दिया, जिसमें दो अधिकारी घायल हो गए।

कार लॉक कर भागने की कोशिश डीआरआई को सूचना मिली थी कि विदेशी मूल का सोना लेकर दो तस्कर महाराष्ट्र की ओर से इंदौर पहुंच रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध कार की निगरानी शुरू की। सी-21 मॉल के पीछे कार को घेरने के बाद अधिकारियों ने उसमें बैठे लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी दी।

आरोप है कि कार्रवाई से बचने के लिए तस्करों ने कार को अंदर से लॉक कर लिया और डीआरआई टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में दो अधिकारी घायल हो गए। इसी दौरान बुलेट सवार एक व्यक्ति ने मौके से भागने का प्रयास किया, जिसे टीम ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती आशंका है कि वह सोने की खेप लेने पहुंचा था।

कार से बरामद हुआ करीब तीन किलो सोना तलाशी के दौरान डीआरआई अधिकारियों ने कार से करीब तीन किलो सोना बरामद किया। जांच एजेंसी को आशंका है कि सोने की यह खेप बांग्लादेश के रास्ते भारत लाई गई थी। इसके पीछे अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क के सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है।