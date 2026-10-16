देवास में दिग्विजय की BJP विधायक गायत्री राजे पवार से मुलाकात, सियासी चर्चाएं तेज

डिजिटल डेस्क, देवास। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शुक्रवार को देवास आए। यहां आकर वह कांग्रेस कार्यालय नहीं गए, बल्कि पहले देवास की भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के निवास पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह भी थे। विधायक निवास पर सिंह व पवार के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद शहर में अटकलों का दौर चला। कांग्रेस नेता भी हैरान थे।

डेली कॉलेज में RSS के कार्यक्रमों पर जताया विरोध बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह डेली कॉलेज इंदौर में आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे थे। सिंह के अनुसार पहले भी डेली कॉलेज में आरएसएस के कार्यक्रम हुए हैं और आगामी दिनों में होना संभावित है। उनका कहना है कि यह ठीक नहीं है। यह शैक्षणिक संस्था है। यहां आरएसएस अथवा सेवादल के शिविर लगना सही नहीं। राजनीति किसी संस्था के लिए अच्छी नहीं होती।

सिंह के साथ मौजूद कांग्रेस नेताओं के अनुसार उन्होंने डेली कॉलेज के चेयरमैन विक्रम सिंह पवार को इसके लिए समझाया और यह भी कहा कि यदि वह नहीं माने तो विरोध भी करेंगे। दिग्विजय ने कहा कि इस संस्था से हम सभी पढ़कर निकले हैं, इस लिहाज से समझाने गए थे।

शोक संवेदना जताने भी पहुंचे भाजपा विधायक के निवास से निकलने के बाद दिग्विजय सिंह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रतीक शास्त्री के घर पहुंचे। यहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी आगामी यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी।