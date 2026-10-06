धार में टोल बैरियर पर थार सवारों का हंगामा, कर्मचारियों को लाठी-डंडों से पीटा; वारदात CCTV में कैद

डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार जिले के बदनावर क्षेत्र में लेबड़-नयागांव फोरलेन स्थित छौकलां टोल प्लाजा पर रविवार रात जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के अनुसार, थार सवार युवकों ने टोलकर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और बाद में पहुंचे अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए एक अन्य कर्मचारी को भी आरोपितों ने नहीं छोड़ा।

हमले में टोलकर्मी शिजो जान को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रतलाम रेफर किया गया। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। मामले में कानवन थाना पुलिस ने दो नामजद समेत चार आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

VIP लेन में पहुंची थार, गाली-गलौज के बाद मारपीट पुलिस के मुताबिक मालीपुरा निवासी टोलकर्मी रूपेश टांक ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे बोराली निवासी आदर्श उर्फ आदी खराड़ी और यशवंत कटारिया कुछ अन्य साथियों के साथ थार से टोल प्लाजा की छठी नंबर की VIP लेन में पहुंचे।