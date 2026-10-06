धार में टोल बैरियर पर थार सवारों का हंगामा, कर्मचारियों को लाठी-डंडों से पीटा; वारदात CCTV में कैद
धार जिले के बदनावर में छौकलां टोल प्लाजा पर थार सवार युवकों ने टोलकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट की, जिसमें ...और पढ़ें
HighLights
धार के छौकलां टोल प्लाजा पर थार सवारों ने किया हंगामा।
टोलकर्मियों के साथ गाली-गलौज कर लाठी-डंडों से मारपीट की।
एक कर्मचारी गंभीर घायल, सीसीटीवी फुटेज में कैद वारदात।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार जिले के बदनावर क्षेत्र में लेबड़-नयागांव फोरलेन स्थित छौकलां टोल प्लाजा पर रविवार रात जमकर हंगामा हुआ। पुलिस के अनुसार, थार सवार युवकों ने टोलकर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और बाद में पहुंचे अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए एक अन्य कर्मचारी को भी आरोपितों ने नहीं छोड़ा।
हमले में टोलकर्मी शिजो जान को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रतलाम रेफर किया गया। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। मामले में कानवन थाना पुलिस ने दो नामजद समेत चार आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
VIP लेन में पहुंची थार, गाली-गलौज के बाद मारपीट
पुलिस के मुताबिक मालीपुरा निवासी टोलकर्मी रूपेश टांक ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे बोराली निवासी आदर्श उर्फ आदी खराड़ी और यशवंत कटारिया कुछ अन्य साथियों के साथ थार से टोल प्लाजा की छठी नंबर की VIP लेन में पहुंचे।
आरोप है कि यहां पहुंचते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और रूपेश के साथ मारपीट करने लगे। कुछ देर बाद दो अन्य साथी दूसरी गाड़ी से मौके पर पहुंचे। इसके बाद मारपीट और बढ़ गई।
लाठी-डंडों से हमला, कर्मचारी गंभीर घायल
शिकायत के अनुसार आरोपितों ने टोलकर्मियों के साथ मारपीट के दौरान लाठी-डंडों का भी इस्तेमाल किया। इसी हमले में कर्मचारी शिजो जान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें रतलाम रेफर किया गया है।
घटना के दौरान टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी फुटेज पुलिस ने जांच में शामिल की है।
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आरोपितों की तलाश
कानवन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आदर्श उर्फ आदी खराड़ी और यशवंत कटारिया समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस CCTV फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान और तलाश में जुटी है। मामले में मारपीट की वजह और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।