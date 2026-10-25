धार में बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकत के लिए उकसा रहा था किशोर, पुलिस ने दर्ज की FIR

डिजिटल डेस्क, धार। प्रदेश के धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों को मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें अनुचित गतिविधियों के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही एक किशोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डेढ़ साल से कर रहा था गलत हरकतें शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित किशोर पिछले करीब डेढ़ साल से 14 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को अपने पास बुलाता था। आरोप है कि इस दौरान उन्हें मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे और वैसी ही अनुचित हरकतें करने के लिए उकसाया जाता था। शिकायत में बच्चों को प्रेम का इजहार करने सहित अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के लिए प्रेरित किए जाने की बात भी कही गई है।