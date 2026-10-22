धार में रिश्तों का कत्ल: लकवाग्रस्त बेटे के इलाज के लिए रुपये मांगने पर पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, बाइक से गिरने की झूठी कहानी बनाई

डिजिटल डेस्क, सरदारपुर (धार)। बीमार बेटे के इलाज के लिए रुपये मांगना पत्नी को भारी पड़ गया। सरदारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बाण्डीखाली में पति राजेश मंडोर ने विवाद के दौरान पत्नी सन्नूबाई को दीवार पर पटक दिया और नीचे गिरने के बाद उसके पेट व सीने पर पैर से प्रहार किए। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई।

घटना के बाद आरोपित ने पत्नी के बाइक से गिरकर घायल होने की कहानी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में मामला हत्या का निकला। पुलिस ने आरोपित राजेश मंडोर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

बेटे के इलाज के लिए रुपये मांगने पर हुआ विवाद घटना 16 अक्टूबर की है। सन्नूबाई ने लकवे से पीड़ित बेटे साहिल के उपचार के लिए पति राजेश मंडोर से रुपये मांगे थे। पति ने रुपये नहीं होने की बात कही, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। पुलिस जांच के अनुसार गुस्से में राजेश ने सन्नूबाई को पीछे से पकड़कर दीवार पर दे मारा। वह गिर गई, तो आरोपित ने उसके पेट और सीने पर पैरों से प्रहार किए।