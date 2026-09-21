महाकाल मंदिर की धर्मशाला में बेटी के सामने महिला श्रद्धालु से मारपीट का आरोप, बाल खींचे; वीडियो बनाने पर मोबाइल छीना

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। पावन नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर की पंडित सूर्यनारायण व्यास धर्मशाला में दिल्ली की महिला श्रद्धालु से कथित मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। श्रद्धालु प्रेरणा गर्ग ने आरोप लगाया है कि 16 सितंबर को उनकी 13 वर्षीय बेटी के सामने सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। महिला का दावा है कि इस दौरान उनके बाल खींचे गए और घटना का वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। उन्होंने बेटी के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया है।

प्रेरणा ने घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मामले में उन्होंने महाकाल थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। कमरे को लेकर शुरू हुआ विवाद महिला श्रद्धालु के मुताबिक, वह 16 सितंबर को अपनी बेटी के साथ पंडित सूर्यनारायण व्यास धर्मशाला पहुंची थीं। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से कमरे की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि फिलहाल कोई कमरा खाली नहीं है।

प्रेरणा का कहना है कि उन्होंने पूछा कि यदि कोई श्रद्धालु चेक-आउट करता है या बुकिंग निरस्त होती है तो क्या उन्हें कमरा मिल सकता है। आरोप है कि कर्मचारियों ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया।

इसके बाद वह धर्मशाला परिसर में बैठकर इंटरनेट पर ठहरने के लिए दूसरे होटल की तलाश करने लगीं। बाहर जाने को कहा, विरोध पर मारपीट का आरोप महिला के अनुसार, कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धर्मशाला परिसर से बाहर जाने के लिए कहा। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो कथित तौर पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।

प्रेरणा का आरोप है कि इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और बाल पकड़कर खींचे। उनका यह भी दावा है कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो मोबाइल फोन छीन लिया गया। महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया है।