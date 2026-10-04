देवास के जंगल में मिला तेंदुए का शव, रेडियो कॉलर से हो रही थी निगरानी; दो दिन से थम गया था मूवमेंट

डिजिटल डेस्क, देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले के कांटाफोड़ वन परिक्षेत्र में एक कॉलर्ड तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। तेंदुआ खंडवा के वन क्षेत्र से घूमते हुए देवास पहुंचा था और पिछले दो दिनों से उसकी लोकेशन एक ही जगह पर मिल रही थी। शनिवार रात मूवमेंट नहीं मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ मृत अवस्था में मिला।

तेंदुए के गले में रेडियो कॉलर लगा हुआ था, जिसके जरिए वन विभाग उसकी लगातार निगरानी कर रहा था। प्रारंभिक जांच में शव पर किसी तरह के संघर्ष या चोट के निशान नहीं मिले। सभी अंग भी सुरक्षित पाए गए हैं।

दो दिन से एक ही जगह मिल रही थी लोकेशन एसडीओ विकास माहोरे के मुताबिक, कांटाफोड़ वन परिक्षेत्र की कानडा दक्षिण-पूर्व बीट के कक्ष क्रमांक 444 में तेंदुए की लोकेशन लगातार एक ही स्थान पर आ रही थी। रेडियो कॉलर के कारण विभाग उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था।