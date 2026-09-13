पहले माता के चरणों में नवाया शीश, फिर मुकुट-छत्र उतारकर ले गए; बुरहानपुर के इच्छादेवी मंदिर में अनोखी चोरी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बुरहानपुर के प्रसिद्ध इच्छादेवी माता मंदिर में चोरी करने पहुंचे बदमाशों की करतूत ने पुलिस के साथ मंदिर समिति को भी हैरान कर दिया। शनिवार देर रात मंदिर में घुसे बदमाशों ने पहले ताला तोड़ा और चोरी की। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने माता के चरण छुए और चोरी का सामान लेकर बाहर निकलते समय एक बार फिर देवी के सामने सिर झुकाया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

फुटेज में तीन बदमाश मंदिर के भीतर जाते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक हाथ आगे बढ़ाकर माता के चरण छूता नजर आता है। इसके बाद बदमाश मंदिर से मुकुट और छत्र लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते समय भी वे माता के सामने झुककर प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।

रात एक बजे ताला तोड़कर मंदिर में घुसे पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब एक बजे तीन अज्ञात बदमाश इच्छादेवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मंदिर से एक मुकुट और एक छत्र लेकर फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक चोरी हुआ मुकुट और छत्र भी बहुमूल्य नहीं हैं। दोनों पर केवल पॉलिश की गई थी। सोने का मंगलसूत्र और नथ नहीं ले जा सके देवी के गले में सोने का मंगलसूत्र और नाक में सोने की लोंग थी, लेकिन बदमाश इन्हें निकाल नहीं सके। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश मुकुट निकालते और फिर मंदिर से बाहर जाते समय माता के चरणों में झुकते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फुटेज को जांच का आधार बनाया है और आरोपितों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।