भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, शुक्रवार को फिर खसरा नंबर 612 पर होगी नमाज

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद पक्ष की अंतरिम याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके चलते सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व निर्धारित अंतरिम व्यवस्था यथावत रहेगी। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर-612 की भूमि पर नमाज अदा की जाएगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था रहेगी लागू उल्लेखीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई की सुनवाई में मामले को अतिसंवेदनशील बताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीइ के 15 मई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसके साथ ही स्पष्ट किया था कि अंतिम निर्णय तक दोनों पक्षों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना विवादित परिसर के निकट खुले स्थान पर शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज की व्यवस्था की जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी होगी और अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

इसी आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के पीछे स्थित खसरा संख्सा- 612 वाली जमीन को नमाज स्थल के रूप में चिह्नित किया। पिछले शुक्रवार को पहली बार इसी स्थान पर नमाज अदा की गई थी। सुनवाई टली, प्रशासन ने तैयारियां पूरी कीं गुरुवार को सुनवाई नहीं होने के कारण इस सप्ताह भी वही अंतरिम व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, पहुंच मार्ग, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की, ताकि शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

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भोजशाला विजय ने कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता भी खोला : साध्वी ऋतंभरा साध्वी ऋतंभरा गुरुवार को भोजशाला पहुंचीं। उन्होंने सबसे पहले मां वाग्देवी के दर्शन-पूजन और आरती की। इसके बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोजशाला का संघर्ष केवल एक धार्मिक स्थल का नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की विजय का प्रतीक है। भोजशाला की विजय ने कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता भी साफ कर दिया है।