माता-पिता कहते थे- मोदीजी के साथ तेरी तस्वीर घर में लगाएंगे; एशियन गेम्स के पदकवीर देवास के जय का सपना पूरा

डिजिटल डेस्क, देवास। एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाले देवास के जय मीणा और उनके कोच सुदेश सांगते ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जय और कोच ने प्रधानमंत्री को रैकेट, सॉफ्ट टेनिस बॉल और पंप भेंट किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जय ने कहा कि यह उनके जीवन का अनमोल क्षण है। मोदीजी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और भविष्य में भी सहयोग देने की बात कही। जय ने कहा कि प्रधानमंत्री का कॉमनवेल्थ और ओलिंपिक खेलों को लेकर स्पष्ट विजन है। वह खिलाड़ियों के बीच जाकर उनकी बातें सुनते हैं और बेहतर करने के सुझाव लेते हैं।