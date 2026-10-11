आलीराजपुर में दर्दनाक हादसा: रेत खनन के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन मासूमों की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के आलीराजपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चों की जान चली गई। आंबेडकर नगर के तीखी इमली क्षेत्र में रेत निकालने के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान लवकुश चौहान (7), यशराज (8) और राजवीर (8) के रूप में हुई है। तीनों बच्चे रविवार दोपहर करीब 12 बजे साइकिल लेकर घर से घूमने निकले थे। काफी देर तक उनके वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

पेट्रोल पंप के पीछे हुआ हादसा बच्चों की तलाश के दौरान परिजनों को सूचना मिली कि लखनकोट में पेट्रोल पंप के पीछे बने पानी से भरे गड्ढे में बच्चे गिर गए हैं। परिजन मौके पर पहुंचे और एक बच्चे का शव पानी से बाहर निकाला। बाकी दो बच्चों का पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई।