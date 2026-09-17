खरगोन में 6 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंच डाला, चेहरे-सिर पर गहरे जख्म; घर के बाहर खेल रही थी मासूम

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के खरगोन जिले के बमनाला क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड ने छह साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। घर के बाहर खेल रही नायरा को कुत्तों ने बुरी तरह नोंच डाला। हमले में बच्ची के चेहरे, सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव हुए हैं। गंभीर हालत में उसे खरगोन जिला अस्पताल के पीआईसीयू में भर्ती कराया गया है। इसी क्षेत्र में कुत्तों ने पांच अन्य लोगों को भी काटकर घायल किया है।

चीख सुनकर पहुंचे स्वजन परिजनों के मुताबिक, नायरा पिता गोकुल घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अचानक आवारा कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। लोगों ने किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ाया।

हमले के बाद परिजन उसे तत्काल खरगोन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद हालत गंभीर देखते हुए बच्ची को पीआईसीयू में भर्ती किया। चिकित्सकों के अनुसार उसके चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे जख्म हैं। अस्पताल में उसका उपचार जारी है।

मां-बेटी समेत पांच अन्य लोगों को भी काटा बमनाला क्षेत्र में इसी दौरान कुत्तों ने पांच अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया। घायलों में सानू (19) पत्नी सचिन पोई, उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी वेदिका, नीमखेड़ी निवासी मास्टरया पटेल (60), बमनाला की पांच वर्षीय राजनंदिनी और शिव पिता श्रीराम पोई शामिल हैं।