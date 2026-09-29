दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम के पास 2 घंटे में 2 हादसे: सास-बहू समेत 4 की मौत; पहली कार से टूटी रेलिंग बनी दूसरे हादसे का सबब

डिजिटल डेस्क, रतलाम। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब दो घंटे के अंतराल में हुए दो भीषण सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। दोनों दुर्घटनाओं में कार सवार दो-दो लोगों ने दम तोड़ दिया। पहले हादसे में कार रेलिंग तोड़कर करीब 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी। वहीं, पहली दुर्घटना में टूटी रेलिंग के कारण दूसरी कार भी खाई में जा गिरी। हादसों के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मृतकों में अंबाला से मुंबई जा रहे परिवार की दो महिलाएं और गुजरात के दाहोद जिले के दो लोग शामिल हैं। घायलों को पहले जावरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

चालक को झपकी आने से खाई में गिरी कार जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया के अनुसार, पहला हादसा मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। महाराष्ट्र के पंजीयन नंबर वाली कार (एमएच 48 एके 4833) में सवार परिवार अंबाला से मुंबई जा रहा था। इसी दौरान चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई और एक्सप्रेस-वे के बीच बनी रेलिंग तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी।

हादसे में 67 वर्षीय नरेंद्र कौर और उनकी 32 वर्षीय बहू मनप्रीत कौर की मौत हो गई। कार में सवार 67 वर्षीय मनोहर, चार वर्षीय जुझार और दो वर्षीय जोरावर घायल हो गए। अन्य वाहन चालकों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर जावरा अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। टूटी रेलिंग के पास हवा में उछली कार पहले हादसे में एक्सप्रेसवे की बीच की रेलिंग टूट गई थी। सुबह करीब 6:30 बजे पुलिसकर्मी घटनास्थल पर जांच कर रहे थे। इसी दौरान गुजरात के पंजीयन नंबर वाली कार (जीजे 20 सीबी 4610) वहां से गुजरते समय हवा में उछल गई और रेलिंग के टूटे हिस्से से नीचे खाई में जा गिरी।

कार में गुजरात के दाहोद जिले का एक परिवार सवार था, जो उत्तर प्रदेश से इलाज कराकर लौट रहा था। दूसरी दुर्घटना में रवि हटीला निवासी चंदला, दाहोद और 50 वर्षीय रमेश मकवाना निवासी विजयगढ़, दाहोद की मौत हो गई।