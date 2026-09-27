इंदौर में बेकाबू 'पीएम ई-बस' ने चार राहगीरों को रौंदा, एक की मौत; उग्र भीड़ ने किया पथराव

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू पीएम ई-बस ने सड़क से गुजर रहे चार लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मृतक और घायलों की पहचान करने में जुटी है।

अनियंत्रित बस ने राहगीरों को लिया चपेट में एमजी रोड थाना प्रभारी विजय सिसौदिया के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में हादसे की वजह बस चालक की गफलत और लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि अचानक अनियंत्रित हुई बस सड़क पर जा रहे लोगों से जा टकराई। देखते ही देखते चार लोग बस की चपेट में आ गए।

हादसे के बाद सभी घायलों को तत्काल एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल दो लोगों का उपचार जारी है। पुलिस आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मृतक व घायलों की पहचान की कोशिश कर रही है।