डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। अभी तक साइबर ठग फर्जी लिंक या अनजान फाइल भेजकर उन्हें क्लिक कर खोलने वाले लोगों के फोन हैक कर लेते थे, लेकिन जब इसको लेकर लोग जागरूक होने लगे तो ठगों ने जीरो क्लिक फ्रॉड को ठगी का जरिया बना लिया। इसमें बिना किसी लिंक पर क्लिक किए ही बैंक खाते से रुपये निकाल लिए जा रहे हैं।

अकेले ग्वालियर में ही पिछले चार महीनों में दर्ज 65 ई-जीरो एफआइआर में से 70 प्रतिशत मामलों में बिना काल, ओटीपी या लिंक पर क्लिक किए मोबाइल हैक हुआ और बैंक खाते से रुपये कटने के मैसेज आ गए, तब लोगों को ठगी का पता चला।

ऐसे मामलों में, ग्वालियर की सिंध विहार कालोनी निवासी माया अग्रवाल 2.71 लाख रुपये और भितरवार जनपद के सीईओ एलएन पिप्पल 98 हजार रुपये की ठगी का शिकार हो चुके हैं।साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, हर स्मार्टफोन के आपरेटिंग सिस्टम या मैसेजिंग एप में समय-समय पर कुछ तकनीकी खामियां रह जाती हैं।

हैकर्स इनका फायदा उठाकर एक खास तरह का डाटा पैकेट तैयार करते हैं। इसे एक सामान्य मिस्ड काल, इमोजी या मैसेज के रूप में टारगेट किए गए फोन पर भेजकर बैकग्राउंड में डाटा प्रोसेस होते ही यह गुप्त कोड सक्रिय कर लिया जाता है।

इससे डिवाइस का पूरा नियंत्रण हैकर के पास चला जाता है। हम खुद दे रहे हैं फोन की जासूसी की अनुमतिसाइबर विशेषज्ञ डॉ. कुलभूषण के अनुसार, कई यूजर एप डाउनलोड करते समय गूगल प्ले स्टोर या आइफोन के एप स्टोर पर उसकी पूरी जानकारी, रिव्यू और कानूनी विवरण नहीं पढ़ते।