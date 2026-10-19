ग्वालियर में CM मोहन के काफिले के सामने लेटी महिला, शीतला माता मंदिर हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे में घायल लोगों का हाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के दौरान उस समय अचानक हंगामे की स्थिति बन गई, जब जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से लौट रहे मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक महिला सड़क पर लेट गई। महिला के इस कदम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे सड़क से हटाया और समझाइश देकर शांत कराया।

घायलों का कराएंगे बेहतर इलाज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को हादसे में घायल लोगों से मिलने जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। यहां उन्होंने घायलों के उपचार की जानकारी ली और डॉक्टरों से इलाज की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की।