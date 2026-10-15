शिवपुरी में गृहक्लेश के बाद कुएं में कूदी महिला, पति ने ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी, तब बाहर निकली

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। प्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के सहरिया गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद का एक चौंकाने वाला वाला मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर घरेलू कलह से नाराज होकर एक महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे पति और ग्रामीणों ने रस्सी व खटिया के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश की। महिला ने रस्सी तो पकड़ ली, लेकिन कुएं से बाहर आने से इनकार कर दिया।

महिला ने शर्त रखी कि जब तक पति सबके सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा और भविष्य में परेशान न करने का वादा नहीं करेगा, तब तक वह कुएं से बाहर नहीं आएगी। आखिरकार स्त्री हठ के आगे पति को झुकना पड़ा और उसकी पूरी बात माननी पड़ी। तब जाकर महिला कुएं से बाहर आने को राजी हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रस्सी पकड़ने के बाद भी बाहर आने से इनकार जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में आकर महिला ने स्कूल के पास स्थित कुएं में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पति मौके पर पहुंचा और महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुएं में रस्सी डाली। बताया जा रहा है कि महिला ने रस्सी पकड़ ली, लेकिन बाहर आने को तैयार नहीं हुई।