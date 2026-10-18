'मेरे साथ घूमो...' शिवपुरी में सांदीपनि स्कूल प्राचार्य ने महिला शिक्षक को दिया अभद्र प्रस्ताव, थाने जाने की बात पर पैर छूकर मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए बनाए गए सीएम राइज स्कूल का मकसद था, शिक्षा का राइज, लेकिन कोलारस के सीएम राइज/सांदीपनी स्कूल में कुर्सी पर बैठे प्राचार्य ने ही शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ है।

स्कूल के प्राचार्य राकेश कुलश्रेष्ठ पर आरोप है कि उन्होंने अतिथि महिला शिक्षक को प्रस्ताव दिया कि अपने फ्री पीरियड में मेरे साथ बाहर घूमो। वीडियो में आरोप लगा रही महिला शिक्षिका बेहद स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि आपने यह एक बार नहीं तीन बार कहा था। हालांकि यह वीडियो कुछ समय पुराना बताया जा रहा है, जो अब बहुप्रसारित हुआ है।

छोड़नी पड़ी नौकरी स्कूल के विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो यह कोई फिसली हुई जुबान नहीं, बल्कि सोचा-समझा दबाव था। आरोप है कि प्राचार्य राकेश कुलश्रेष्ठ शिक्षिकाओं को अकेले में बुलाकर खाली पीरियड का गलत इस्तेमाल करने का दबाव बनाते थे। लगातार की जा रही अशोभनीय टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला शिक्षक ने खुलकर विरोध कर दिया। इसके बाद उसे स्कूल से नौकरी छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ गया।

थाने की धमकी देने पर मांगी माफी इस पूरे मामले स्कूल में ही हंगामा हुआ और शिक्षिका ने साफ कहा, अब मैं थाने जाऊंगी। थाने की धमकी सुनते ही प्राचार्य ने महिला शिक्षक के पैर छूकर माफी भी मांगी। वीडियो ने पूरे मामले की पोल खोल दी है। कोलारस में अब एक ही सवाल है, अगर प्रस्ताव नहीं दिया था, तो पैर क्यों छूने पड़े? माफी किस गुनाह की?