जिस भैंस की नस्ल पर मंडरा रहा था विलुप्ति का खतरा, शिवपुरी में 3 साल में दोगुनी हुई संख्या; जानें क्यों खास है 'भदावरी'

भरत शर्मा, शिवपुरी। ग्वालियर-चंबल और उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र की पहचान रही भदावरी भैंस के विलुप्त होने के खतरे के बीच शिवपुरी का भदावरी ब्रीडिंग सेंटर उम्मीद बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास बोर्ड के सहयोग से शुरू किए गए इस केंद्र में 2023 में उत्तर प्रदेश के इटावा से 21 भदावरी पड़ियां और एक पाड़ा लाया गया था। तीन साल के भीतर यहां इनकी संख्या बढ़कर करीब 40 तक पहुंच गई है।

8 से 14 प्रतिशत तक वसा भदावरी को देश की विशिष्ट देसी भैंस नस्लों में शामिल किया गया है। इसकी बड़ी विशेषता इसके दूध में अपेक्षाकृत अधिक वसा (8% से 14% तक) होना है। इसी वजह से घी-मावा बनाने वालों में सबसे ज्यादा मांग रहती है। भदावरी की पहचान इसके विशिष्ट भूरे रंग, सफेद निशानों, गले पर सफेद कंठी (दो सफेद धारियां) से भी होती है।