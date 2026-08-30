‘लेके पहला-पहला प्यार...’ पर थिरकीं श्योपुर कलेक्टर, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो; लोग कर रहे जमकर सराहना

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। श्योपुर की कलेक्टर शीला दाहिमा एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले मेला मैदान के मंच से अपनी गायकी का हुनर दिखाने के बाद अब उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार कलेक्टर शीला दाहिमा 1956 में रिलीज हुई फिल्म ‘सीआईडी’ के लोकप्रिय गीत ‘लेके पहला-पहला प्यार...’ पर डांस करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में दिखाया डांस का हुनर वायरल वीडियो में कलेक्टर शीला दाहिमा पुराने दौर के इस सदाबहार गीत पर पूरे उत्साह के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने गाने की धुन के साथ एक के बाद एक कई डांस स्टेप्स किए।

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोग कमेंट कर लेडी कलेक्टर के इस सहज और कलात्मक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने उनकी गायकी के बाद अब डांसिंग टैलेंट की भी सराहना की है।