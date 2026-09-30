45,719 करोड़ के सहारा सोसाइटी धोखाधड़ी मामले में चेयरमैन गिरफ्तार, चार साल से था फरार; ग्वालियर पुलिस ने लखनऊ से दबोचा

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। 45 हजार 719 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े साहर्यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी (सहारा इंडिया समूह से जुड़ी चार प्रमुख सहकारी समितियों में शामिल) के चेयरमैन खालिद चौधरी को ग्वालियर पुलिस की विशेष टीम ने चार साल बाद लखनऊ से गिरफ्तार किया।

पुलिस ने 29 सितंबर को सहारा टावर के पास शाम करीब 6:30 बजे घेराबंदी कर पकड़ा। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के 20 से अधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक खालिद चौधरी के खिलाफ न्यायालय और उपभोक्ता आयोग से कई बार जमानती और गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके थे। इसके बावजूद वह वर्ष 2022 से फरार चल रहे थे। ग्वालियर में उनके खिलाफ करीब 14 मामले दर्ज हैं। इनमें मुरैना निवासी रितेश जैन से 15 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला भी शामिल है।